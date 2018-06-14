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رمضانيات

تعرف على حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

الخميس 14/يونيو/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؛ لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، بينما صلاة الجمعة فريضة محتّمة، والسنة لا تُسْقِط الفريضة ولا تُجْزئ عنها؛ وذلك لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). 

وأضاف "الورداني" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «العيد يوم الجمعة فهل يوجد خُطبة فى صلاة الظهر؟»، إن الشافعية يقولون أنه إذا اجتمع الجمعة مع العيد والكثير صلى العيد فيجب الاجتماع على صلاة الجمعة أيضًا ولكن ليس معنى هذا ان الناس لو صلوا الجمعة يكون فيه مخالفة بل هذا هو الأصل.

وأشار إلى أن عدم صلاة الجمعة فى هذا اليوم جماعة والاكتفاء بصلاة الظهر من أنواع الرخص. 

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