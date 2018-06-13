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برلمان

نائب: لا مكان لأي وزير مُقصر في خدمة المواطن

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 08:23 م
النائب اسماعيل نصر
النائب اسماعيل نصر الدين_عضو لجنة الإسكان بالبرلمان
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
أشاد إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قائًلا:" كعادة الرئيس السيسي ينتهج سياسة المصارحة والمصداقية مع أبناء شعبه ويشعر بآلامهم وهموم وطنه".

وأضاف "نصر الدين"، في تصريحات صحفية له، إن التحديات التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة داخليًا وخارجيًا تحتم علينا جميًعا أن نعمل سويًا ونقف خلف الدولة، ودعمها بكل قوة حتى تصل بلادنا إلى مكانتها اللائقة بين الأمم".

وتابع:" أن الحكومة الجديدة بقيادة المهندس مصطفى مدبولي، يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، والشعب ينتظر منها الكثير في مجال التعليم والصحة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية"، مشددًا على أنه لا مكان للمقصرين في الحكومة الجديدة .

وأشار نائب حلوان إلى أن البرلمان لن يتأخر لحظة ولن يتهاون في سحب الثقة من أي وزير أو مسؤول مُقصر في خدمة المواطنين

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