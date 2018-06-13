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أخبار البلد

ابوصدام: تنظيم زيارات للفلاحين في قرى ونجوع الجمهورية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:29 م
صدى البلد
محمود محسن
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن النقابة كلفت مجموعة من كل نقابة فرعية بزيارات الفلاحين بنطاق محافظتهم لتهنئتهم بالعيد والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم كنوع من التواصل ورفع المعاناة عن أعضاء النقابة من الفلاحين.

واضاف ابو صدام انه كلف بعض الأعضاء بالنقابة لمساعدة الجهات الرقابية والأمنية في المحافظة على الرقعة الزراعية من الاستغلال الخاطئ أثناء عطلة العيد سواء بناء أو تجريف أو تبوير أو استخدام في غير أغراض الزراعة بإبلاغ الجهات عن أي صورة من صور التعدي علي الأرض الزراعية.

وأشار نقيب عام الفلاحين أنه يأتي ضمن هذه الزيارات إرشاد وتوعية الفلاحين عن ضرورة الالتزام بقرارات الحكومة من ناحية زراعة اماكن معينه بأصناف معينة لترشيد المياه وحتى لا يقع الفلاح تحت طائلة القانون وكذا التوعية بضرورة وكيفية إستخدام المبيدات والأسمدة بالقدر اللازم وفي الوقت المناسب.

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