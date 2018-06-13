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حوادث

شاهد .. حملات شرطة المسطحات على المراكب النيلية استعدادا للعيد

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:27 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، خطتها لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، والحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، والعمل على توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات.

وكثفت الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية من تواجدها بنهر النيل بجميع المحافظات.

ومن جانبه قال العميد حسن مصطفى مدير شرطة المستحاط بالقاهرة، ان الادارة تقوم بحملات طوال العام على البواخر السياحية والمراكب النيلية، مضييفا انه تم تكثيف الحملات خلال تلك الفترة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وقال العميد ايهاب مكاوى مدير ادارة العمليات بشرطة المستحاط بالقاهرة، ان الادارة بتقوم بالمرور على جميع المراكب لضبط المخالفين، والتفتيش عن سترات النجاه وادوات الاطفاء وعدم وجود حمولة زائدة بالنسبة للانشات

وقال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الإدارة اتخذت عدة إجراءات من شأنها تأمين الاحتفالات العيد،لافتا إلى أن الإدارة كثفت من حملاتها على المراكب النيلية للتأكد من سلامتها والتأكد من وجود سترات النجاة بها.

وأكد المصدر أن الإدارة رفعت حالة الطوارئ استعدادا لتأمين احتفالات العيد منّذ عدة أيام وقامت بعمل حملات مفاجئة على جميع المراكب النيلية والبواخر للتأكد من اتباع تعليمات السلامة حفاظا على أرواح المواطنين.

ونوه المصدر بأن الحملات مستمرة حتى انتهاء اجازة العيد، مؤكدا أن الادارة لن تسمح بوجود اى استهتار من قبل أصحاب المراكب وسيتم سحب تراخيص اى مركب بها مخالفات فورا.

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