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ننشر التشكيلات الجديدة لمستقبل وطن بالقاهرة والفيوم وبنى سويف

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:19 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبدالله خالد
حصل موقع "صدي البلد" علي التشكيل الجديد لهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظات القاهرة والفيوم وبني سويف، وذلك بعد تشكيله الجديد وفقا للقانون رقم (٤٠) الصادر سنة ١٩٧٧ الخاص بالاحزاب السياسية وتعديلاته وعلي النظام الاساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن.

وتضمن تشكيل هيئة مكتب محافظة القاهرة تعيين النائب محمد ماهر خليل أمينا للعاصمة، والنائب علي الدمرداش أمين مساعد، وتعيين كلا من عبدالحي الرفاعي ومحب محمود الرافعي والطاهر عبد الحميد محمود أمناء مساعدين.

كما عين النائب حسام العمدة أمينا لحزب مستقبل وطن لمحافظة بني سويف، وتعيين كلا من الدكتور محمد شريف عبد المنعم والنائب بدري قرني، امناء مساعدين له واختيار احمد عبد الحكيم محمد امين للتنظيم.

كما تم تعيين عبد القادر الجارحي امين لمحافظة الفيوم، وتعيين كلا من علي محمد مسعود ومحمد امين ونور الرمادي وعلي خليفة أمناء مساعدين له.
ننشر التشكيلات الجديدة لمستقبل وطن بالقاهرة والفيوم وبنى سويف
ننشر التشكيلات الجديدة لمستقبل وطن بالقاهرة والفيوم وبنى سويف
ننشر التشكيلات الجديدة لمستقبل وطن بالقاهرة والفيوم وبنى سويف
ننشر التشكيلات الجديدة لمستقبل وطن بالقاهرة والفيوم وبنى سويف
ننشر التشكيلات الجديدة لمستقبل وطن بالقاهرة والفيوم وبنى سويف
ننشر التشكيلات الجديدة لمستقبل وطن بالقاهرة والفيوم وبنى سويف

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