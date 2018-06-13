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أخبار البلد

البابا تواضروس يلقي عظته الاسبوعية بالكاتدرائية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:42 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مايكل حنا
يلقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وترأس البابا صلاة العشية- إحدى صلوات المسيحية- بحضور عدد من أساقفة الكنيسة والشمامسة، وعقب انتهاء الصلاة سوف يلقي عظته الأسبوعية.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس يلقي عظته الاسبوعية كل يوم أربعاء باحدي الكنائس وذلك بحضور عدد من الشعب القبطي وأساقفة الكنيسة.

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