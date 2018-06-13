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حوادث

ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص و مخابز مخالفة بالبحيرة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:54 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شنت إدارة التموين بمركز كوم حماده برئاسة المحاسب أحمد هندى حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة لمراقبة إنتاج الخبز وضمان توصيله للمستحقين بالتنسيق مع إدارة شرطة بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز بقريه ببيان قام بتجميع  9 شكاير دقيق بلدى وضبط آخراه  ببندر كوم حماده لقيامهما بالتصرف ببيع   7 شكاير دقيق بلدي بالسوق السوداء وناقص الوزن 15جراما.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لانتاج المستلزمات الطبيه (ضماضات معقمه) يستخدم في العمليات الجراحيه وعلاج الجروح بدون ترخيص وتم الحفظ علي 150كرتونه سري بي باد منتج نهائي  -ماكينه انتاج غيارات وضماضات جراحيه -ماكينه تغليف وتعبءع -عدد15كيس قطن طبي زنه الكيس 18كيلو جرام -عدد43 رول شفاف يستخدم في التغليف -وعدد 20.عبوة فارغة -وكذا عدد 2 أختام الصلاحية.

كما تم ضبط 200 طبق لحوم مجمدة زنه الواحد 800جرام بأحد محلات ببع اللحوم المجمدة ببندر كوم حمادة وذلك لمخالفه القرار 330 لسنة 2017..وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص و مخابز مخالفة بالبحيرة
ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص و مخابز مخالفة بالبحيرة
ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص و مخابز مخالفة بالبحيرة

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