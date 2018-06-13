أحمد عز وفتحى عبد الوهاب يودعان أبو عمر المصرى ..صور



ونشر المخرج أحمد خالد موسى على صفحته على الفيس بوك صور من كواليس اخر يوم من التصوير وعلق " فركش ابو عمر المصرى ".



ذكر أن مسلسل "أبو عمر المصري"، مأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين فشير، وتم دمجهما معًا، وتدور أحداثه حول شخصية "فخر"، الذى يتحول من محامٍ يدافع عن الفقراء إلى عضو فى تنظيم داعش الإرهابى.



المسلسل بطولة أحمد عز، وأروى جودة، ومنذر رياحنة، وأمل بوشوشة وعارفة عبد الرسول ومحمد سلام، سيناريو وحوار مريم ناعوم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجناينى.

انتهى فريق مسلسل " ابو عمر المصرى " من تصوير كل مشاهد المسلسل.