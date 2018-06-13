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رياضة

كأس العالم .. هيكتور كوبر مداعبا المصريين : لاموري في زوري

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:56 م
صدى البلد
نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي فيديو علي صفحته الرسمية علي موقع تداول الصور "إنستجرام"يجمعها بالمدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور كوبر ومساعده محمود فايز.

وظهر هيكتور كوبر مهنا الجمهور المصري بشهر رمضان الكريم بالإضافة إلى مداعبتهم قبل انطلاق مونديال روسيا قائلا "لاموري في زوري "
الجدير بالذكر ان بعثة المنتخب الوطني وصلت اليوم إلى مدينة إيكاترينبرج استعدادا لخوض أولى مباريات مصر في كأس العالم يوم الجمعة المقبل أمام منتخب الأوروجواي ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهما أيضا منتخبي روسيا والسعودية اللذين يلتقيان في افتتاح البطولة غدا الخميس.

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