ضبط منظفات وسلع غذائية منتهية الصلاحية بالوادي الجديد

قامت مديرية تموين الوادي الجديد، اليوم الأربعاء ، بحملة تموينية مكثفة على المحال التجارية والمخابز والمجمعات، بهدف ضبط السوق قبل عيد الفطر المبارك، تمكنت من خلالها من ضبط منظفات صناعية وسلع غذائية منتهية الصلاحية بمدينة الخارجة.



وقال معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، إن الحملة التي قادها جمال عبد الله تمام مدير إدارة الرقابة التموينية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط 29 عبوة منظفات صناعية تستخدم في تنظيف الملابس والأرضيات والأحواض منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية بمدينة الخارجة، كما تم ضبط سلع غذائية غير مدون عليها بيانات عبارة عن "سمسم، فول سوداني، جو هند".



تحرر المحضر رقم 4841 جنخ قسم شرطة الخارجة وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.