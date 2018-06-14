انقسام بين الزراعيين والفلاحين حول طرح وزارة الزراعة كحك وبسكوت بأسعار مخفضة..عضو الزراعيين: لا توجد تخفيضات في السلع الغذائية.. رئيس اتحاد الفلاحين: ليس من اختصاص الوزارة

العقارى: الزراعة نافست أصحاب المحلات الخاصة بعرض السلع بأسعار مخفضة

البدرى: الوزارة لا تستطيع تخفيض الأسعار لأنها لا تملك البضاعة رج: ليس من اختصاص وزارة الزراعة ولكنه دور منوط بالتموين









أعلن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية التابع للوزارة عن طرح كميات من بسكويت وكعك العيد، من خلال منفذها بمركز البحوث الزراعية، بأسعار مخفضة تنافس أسعار الأسواق الخارجية، للتيسير على الموطنين ورفع العبء عن كاهلهم خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.





صدى البلد استطلع أراء عدد من قيادات نقابة الزراعيين والفلاحين حيث أكد محمدي البدري، عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين، تعليقا على إعلان وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية والكحك والبسكوت بأسعار مخفضة تصل إلى 50 جنيها للكيلو، أنه لا توجد تخفيضات فى السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة، حيث تعتمد المنافذ اعتماد كامل على إيجار المنافذ أو بطرح بضاعة خاصة بالموردين بنظام النسبة لصالح منافذ الوزارة.





وأضاف البدري لـ"صدى البلد" أنه حتى منفذ الخضروات المتواجد بمنطقة الدقى يعمل عن طريق موردين للخضر والفاكهة بنظام النسبة بدلًا من عرض منتجات انتاج قطاع الانتاج أو عرض منتجات المزارعين فى تلك المنافذ علاوة على ذلك تعتمد تلك المنافذ على المجمدات من الطيور المختلفة الخاصة بشركات خاصة يتم عرضها وبيعها من خلال منافذ الزراعة وايضا لا يتم عرض لحوم بلدية بتلك المنافذ.





وتابع عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين من أين تملك الوزارة تخفيض الأسعار وهى لا تملك البضاعة نفسها وحتى معهد تكنولوجيا الأغذية يقوم ببيع الكحك والبسكويت بأسعار قريبة جدا لأسعار السوق العادى بل هناك بعض الشركات أسعارها أقل من ذلك أما عن عرض منافذ الزراعة الكحك والبسكوت فيتم بالفعل عرض منتجات شركة "بسكو مصر" والشركة مستاجرة منفذ من منافذ الزراعة بالدقى والاسعار كباقى اسعار الشركة بالأسواق المختلفة وليس للوزارة سيطرة على الأسعار بها.





وقال البدري أنه يجب على قطاع التسويق بالوزارة الاعتماد على منتجات الوزارة وطرحها للجمهور بأسعار مناسبة وتسيير منافذ البيع المتنقلة تجوب القرى والنجوع والبيع بأسعار مخفضة كما تفعل سيارات القوات المسلحة والتى نالت إعجاب السادة المواطنين.





وأكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أن هذا ليس من اختصاص وزارة الزراعة ولكن كان المنوط أن يعلن وزارة التموين.





وأضاف فرج أن دور وزارة الزراعة الأساسي الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وتوفيرها للمواطنين والأسمدة والكيماويات التي تستخدم في الزراعة.





ووجه محمد العقاري نقيب الفلاحين الشكر لوزارة الزراعة على مجهودها فى التوفير على البسطاء وقامت بتوفير ما يحتاجه المواطن من منتجات بأسعار مخفضة.



