التضامن: وزعنا 2.4 مليون كرتونة.. وإفطار 1.5 مليون صائم .. صور

فى اطار متابعة ما يتم من جهود فى مبادرة شهر الخير اجتمعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعدد من الجمعيات الكبري المشاركه فى المبادرة لاستعراض ما تم من أعمال وما قدمته الجمعيات الاهلية وشركاء المبادرة من جهود وانشطة خلال شهر رمضان الكريم .



واستعرضت والى مع رؤساء مجالس إدارت الجمعيات الأهليه المشاركة فى مبادرة شهر الخير أهم التحديات التى واجهت عملهم خلال الاسابيع الماضيه واهم الدروس المستفاده من التعاون و العمل تحت مظلة مبادرة شهر الخير وتم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفى بعد عيد الفطر مباشرة لاعلان مجمل اعمال الجمعيات الأهليه في العام الماضي ٢٠١٧ وكامل نتائج المبادره خلال شهر رمضان وما تم انجازات و طرح رؤية شركاء المبادرة فى العمل الفترة المقبله .



يشار الى أن مبادرة شهر الخير اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تنسيق الجهود المبذوله خلال شهر رمضان وتظيم الاستفاده من هذه الجهود لخدمة اكبر عدد من الاسر الاكثر احتياجا باستخدام قواعد البيانات وخرائط الفقر واطلقت الوزارة موقع متخصص لمبادرة شهر الخير وتطبيق الكترونى لتسجيل بيانات مساهمات الشركاء فى المبادرة .



وشارك هذا العام 15 شريكا مركزيا يمثلون الجمعيات الاهلية وجهاز الخدمه الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة الاوقاف ووزارة التموين وحوالى 62 شريكا محليا فى المراكز والقرى عملت بها المبادره.



وتشير النتائج الاوليه للمبادرة انه تم حتى الان انه تم توزيع حوالى 2.4 مليون كرتونة مواد غذائية باجمالى وزن يصل الى 33.5 مليون كيلوجرام وحوالى 605 الاف كيلو لحوم حوالى 250 الف دجاجة وحوالى مليون ونصف وجبة افطار الى جانب تنفيذ 4800 افطار قرية وحوالى 105 الاف مائدة رحمن .