ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التضامن: وزعنا 2.4 مليون كرتونة.. وإفطار 1.5 مليون صائم .. صور

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:32 م
وزيرة التضامن خلال
وزيرة التضامن خلال الاجتماع
محمد عبد المنعم
فى اطار متابعة ما يتم من جهود فى مبادرة شهر الخير اجتمعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعدد من الجمعيات الكبري المشاركه فى المبادرة لاستعراض ما تم من أعمال وما قدمته الجمعيات الاهلية وشركاء المبادرة من جهود وانشطة خلال شهر رمضان الكريم .

واستعرضت والى مع رؤساء مجالس إدارت الجمعيات الأهليه المشاركة فى مبادرة شهر الخير أهم التحديات التى واجهت عملهم خلال الاسابيع الماضيه واهم الدروس المستفاده من التعاون و العمل تحت مظلة مبادرة شهر الخير وتم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفى بعد عيد الفطر مباشرة لاعلان مجمل اعمال الجمعيات الأهليه في العام الماضي ٢٠١٧ وكامل نتائج المبادره خلال شهر رمضان وما تم انجازات و طرح رؤية شركاء المبادرة فى العمل الفترة المقبله .

يشار الى أن مبادرة شهر الخير اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تنسيق الجهود المبذوله خلال شهر رمضان وتظيم الاستفاده من هذه الجهود لخدمة اكبر عدد من الاسر الاكثر احتياجا باستخدام قواعد البيانات وخرائط الفقر واطلقت الوزارة موقع متخصص لمبادرة شهر الخير وتطبيق الكترونى لتسجيل بيانات مساهمات الشركاء فى المبادرة .

وشارك هذا العام 15 شريكا مركزيا يمثلون الجمعيات الاهلية وجهاز الخدمه الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة الاوقاف ووزارة التموين وحوالى 62 شريكا محليا فى المراكز والقرى عملت بها المبادره.

وتشير النتائج الاوليه للمبادرة انه تم حتى الان انه تم توزيع حوالى 2.4 مليون كرتونة مواد غذائية باجمالى وزن يصل الى 33.5 مليون كيلوجرام وحوالى 605 الاف كيلو لحوم حوالى 250 الف دجاجة وحوالى مليون ونصف وجبة افطار الى جانب تنفيذ 4800 افطار قرية وحوالى 105 الاف مائدة رحمن .
التضامن: وزعنا 2.4 مليون كرتونة.. وإفطار 1.5 مليون صائم .. صور
التضامن: وزعنا 2.4 مليون كرتونة.. وإفطار 1.5 مليون صائم .. صور
التضامن: وزعنا 2.4 مليون كرتونة.. وإفطار 1.5 مليون صائم .. صور
التضامن: وزعنا 2.4 مليون كرتونة.. وإفطار 1.5 مليون صائم .. صور

ترشيحاتنا

المدير الفني لمنتخب روسيا: محمد صلاح مختلف وكوبر طريقته دفاعية

كأس العالم..تعليق ناري من شوبير على إقالة لوبيتيجي

ابراهيم سعيد يواسي المغرب برسالة مؤثرة

مصر ضد أوروغواي.. مهمة صعبة للفراعنة فى أول أيام العيد بالمونديال

تعليق ناري من حازم إمام على تعيين هيرو لقيادة المنتخب الإسباني

هدرسفيلد .. رمضان صبحى يوجه رسالة لناديه الجديد

استطلاع دولى: مصر أكثر أمنا من بريطانيا وأمريكا

بعد انتهاء رئاسته لبعثة المنتخب.. عصام عبدالفتاح "لف وارجع تاني"

صحيفة تكشف كواليس وداع لوبيتيجي للمنتخب الإسباني

شاهد.. مدرب منتخب مصر للجماهير من روسيا: لاموري في زوري

عرض مباراة روسيا والسعودية على bein sport المفتوحة

المصري يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن الفريق ومفاوضات إيهاب جلال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة والإعلام في عزاء والد علاء وعمرو الكحكي .. صور

شاهد.. أفكار جديدة وغير تقليدية لتقديم العيدية

بالصور.. جلسات تصوير خاصة لنجوم كأس العالم.. صلاح وشيكابالا وكريستيانو

أشرف زكي يساند تامر عبد المنعم في جنازة والدته.. صور

شاهد.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات منى عبد الغني

فيديو

أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بأغنية تحيا مصر.. فيديو
شاهد.. الظهور الأول لـ كارتيرون في استاد التتش لقيادة مران الأهلي
فيديو جراف .. للمرة الأولى.. مصر داعماً إقليمياً لكأس العالم
كأس العالم .. تشديدات أمنية وإغلاق شوارع بموسكو .. فيديو وصور
رئيس هيئة السكة الحديد ينفي حدوث حريق في قطار أسيوط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟