بيع الألعاب النارية أون لاين .. نصائح لتجنب مخاطرها في العيد .. صور



ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتعاون مع عددٍ من مديريات الأمن، فى ضبط 14 قضية اتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 2432512 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.



ضبط 12 مليون "لعبة نارية"

كما تم ضبط رسالة "ألعاب أطفال" داخل 4 حاويات واردة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء دمياط البحرى، بها كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور دخولها مهربة، وتم إخفاؤها ضمن مشمول الرسالة، وأسفرت أعمالها عن ضبط 12,395,520 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، وقدرت قيمة الرسوم والغرامة للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بأكثر من 10 ملايين جنيه.



أرباح 500%

واعتاد أصحاب محال الالعاب، بيع وعرض الالعاب النارية خلال الاعياد، لان الربح الأفراح أو أعياد الميلاد أو المناسبات الأخرى، والربح فيها يصل لـ500%، رغم تجريم القانون لها، وأغلب المتداول منها مستورد وتم تهريبه عبر حاويات ألعاب الاطفال.



علاج حروق الألعاب

وتسبب الالعاب النارية مخاطر خطيرة، وهو ما أكدته شيماء بهريز، المسئول الإعلامى لمستشفى أهل مصر للحروق "تتسبب في حدوث حرائق واستقبال 350 حالة العام الماضي، وسجلت الملفات 14 حالة حروق ناتجة من الألعاب النارية، وبالنسبة للإصابات الطفيفة يتم فيها تضميد الجروح والعلاج بالمنزل، ولكن الإصابات الشديدة قد تستلزم إقامة فى المستشفى أو فى أقسام الرعاية المركزة".



وتابعت "يتلقى المصاب علاجا للتشوهات، وقد ينشأ عجز حركى من الحرق، ويكون العلاج بعد ذلك فى صورة عمليات جراحية او علاج دوائي او بالليزر فضلا عن العلاج الطبيعى، والشفاء تكون نسبته أكبر فى حالة التدخل الطبى السريع، وتكلفة العلاج قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات".



وفقًا لتقرير أعدته الجمعية الأمريكية للجراحة التجميلية والترميمية، أن مخاطر الألعاب النارية تتمثل في "الدخان المنبعث منها، حيث يضر مرضى الربو ومرضى القلب والأوعية الدموية، وتسبب أضرارا لمنطقة العين وحروق فى الجفن وتمزق وانفصال فى الشبكية، وقد يؤدى الأمر إلى فقدان كلّى للبصر، وتكون الحروق والإصابات معظمها فى اليدين والعين والوجه والأطراف".



نصائح الاستخدام

ونصحت الجمعية الدولية أنه "من الأفضل أن يكون هناك أماكن وساحات محددة ومنظمة وتحت الرعاية الكاملة من قبل البلديات ووزارة الصحة وتترك الفرصة لجميع الأطفال للتعبير عن فرحة بدون ايذاء أو تهديد لممتلكات وصحة الآخرين، مع ضرورة تحديد الفئات العمرية التي بإمكانها استخدام تلك الساحات، مع إيجاد وتوفير الإسعافات الأولية الضرورية لعلاج الحروق، وعلى الآباء والأمهات منع أطفالهم فيما دون سن الخامسة من العبث أو استعمال تلك المفرقعات بأي شكل، وتشجيع الأطفال على لبس القفازات للحماية، ومنع الأطفال من التلويح أو رمي تلك الألعاب أو اللحاق بالأطفال الآخرين وهي مشتعلة".



احتياطات بعد الحرق

وفي حال حدوث حرق، لابد من اتباع الآتي، وضع ماء بارد على مكان الحرق بماء بارد لمدة عشر دقائق، وإزالة أي مواد ملتصقة على الجلد أو حول المنطقة المحترقة ولا تحاول شدها أو قطعها، ولا تلمس المنطقة المحترقة من الجلد ولا تحاول فتح الفقاقيع المائية الناتجة، والقيام بتغطية الحروق بطبقة خفيفة من الشاش المعقم وغير اللاصق، أما في حالة إصابة العين، لابد من منع الطفل من فرك العينين، مع عدم حاول إزالة أي مواد منغرسة في أنسجة العين، ومن الممكن استعمال غسول سطحي للعين مؤقتًا حتى يتم نقله مباشرة بحالة إسعافية حتى يكون تحت إشراف طبي مباشر من أخصائي العيون.





‎"العيد قرب، عندنا ألعاب نارية طلق عادي.. والطلق اللي بفرش للبيع..البضاعة جديدة ومضمونة ١٠٠٪‏، وقابلة للفحص والتجربة قبل الشراء، والكرتونة 12 علبة، وكل علبة 25 ضرب، والأسعار غير ثابتة وترتفع مع اقتراب انتهاء شهر الخير.. ولدينا شماريخ هاند الاوريجنال وشماريخ سلسلة حمراء ونار أزرق نابولى الإيطالى وشماريخ دخان ألوان وكروس ألمانى وألعاب الحجاب الكبير، والعصايا بالطلقات، والتوصيل عند المترو أو للمنزل".. هكذا يعلن أحد تجار الألعاب النارية عبر الصفحة الالكترونية "شماريخ العيد"، عن بضائعه قبل عيد الفطر.مئات من تجار الالعاب النارية عبر مواقع الانترنت أو بمناطق الموسكي والعتبة، لبيع الصواريخ والبمب والهاندات والشماريخ بأسعار الجملة والتجزئة، ولكنها لا تعرض علنا، إلا عندما تطلبها من البائع، لأن القانون يجرم تداولها، وسعر الشمروخ يبدأ من 100 جنيه، والهاند من 70 جنيها، وهناك قنابل دخان بسعر 110 جنيهات وسلاسل برشوطات، حسب الاسعار المتداولة من تجار الألعاب النارية.وتعاقب المادة "102" من قانون العقوبات "حيازة أو تصنيع أو استيراد الألعاب النارية، التى تعتبر من المفرقعات، جناية تستوجب المحاكمة والعقاب، ويحظر القانون استيرادها أو الاتجار فيها أو حيازتها، قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. و"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك"، ولهذا لا يتم عرضها علنا بالمحال التجارية.وبدأت جهود الجهات الامنية في ملاحقة المتورطين في بيع وتداول الالعاب النارية، فمنذ ايام قررت نيابة الجمالية، قبل العيد، حبس تاجر لحيازته مليون و500 ألف صاروخ ألعاب نارية، قبل ترويجها على المحال التجارية بالجمالية، وضبطت مباحث قسمى شرطة الموسكى والجمالية، أكثر من 4 ملايين وحدة مختلفة الأشكال والأحجام.