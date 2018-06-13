عمرو سعد لـ صدى البلد: أجسد شخصية مسلم ومسيحي في فيلم كارما.. فيديو

قال الفنان عمرو سعد نجم فيلم كارما إنه يجسد فى الفيلم شخصيتين، الأول شخصية مسلم يدعي "أدهم"، والثاني شخصية مسيحي يدعي "وطني".





وأضاف «سعد» فى تصريحات لـ «صدي البلد» خلال افتتاح العرض الخاص لفيلم كارما أن تصوير الفيلم أخذ منه مجهودًا كبيرًا لمدة عام ويتمني أن ينال إعجاب الجمهور .





كما أوضح «سعد» أن كارما يناقش قضية الإنسان المصرى، وقضية الغنى والفقير، والمسلم والمسيحى، وكلنا فى احتياج لبعضنا البعض .





كما تحدث سعد عن فكرة منع فيلم كارما وقال كنت واثقًا أن الفيلم سيتم عرضه خاصة لأنه تعرض لنفس الأمر فى فيلم مولانا العام الماضى وكل الدول العربية منعت عرضه باستثناء مصر .



