ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمرو سعد لـ صدى البلد: أجسد شخصية مسلم ومسيحي في فيلم كارما.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:38 م
صدى البلد
سمر سعد
قال الفنان عمرو سعد نجم فيلم كارما إنه يجسد فى الفيلم شخصيتين، الأول شخصية مسلم يدعي "أدهم"، والثاني شخصية مسيحي يدعي "وطني". 

وأضاف «سعد» فى تصريحات لـ «صدي البلد» خلال افتتاح العرض الخاص لفيلم كارما أن تصوير الفيلم أخذ منه مجهودًا كبيرًا لمدة عام ويتمني أن ينال إعجاب الجمهور . 

كما أوضح «سعد» أن كارما يناقش قضية الإنسان المصرى، وقضية الغنى والفقير، والمسلم والمسيحى، وكلنا فى احتياج لبعضنا البعض .

كما تحدث سعد عن فكرة منع فيلم كارما وقال كنت واثقًا أن الفيلم سيتم عرضه خاصة لأنه تعرض لنفس الأمر فى فيلم مولانا العام الماضى وكل الدول العربية منعت عرضه باستثناء مصر .

ووجّه عمرو سعد الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وكل المثقفين الذين وقفوا بجانب فيلم كارما حتى ظهر للنور .

ترشيحاتنا

نصائح للتخلص من الجوع العاطفي

محمد صلاح بين أمهر 10 لاعبين في كأس العالم 2018

عرض مباراة روسيا والسعودية على bein sport المفتوحة

كارتيرون: الأهلي لا يقل عن ريال مدريد أو برشلونة.. صور

تركي آل شيخ لمحمد صلاح : ربنا يشفيك بعد كأس العالم .. فيديو

آخر تطورات عملية تحرير ميناء الحديدة

خالد يوسف لـ صدى البلد: جهات سيادية تدخلت لعرض كارما.. فيديو

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن حكومة مصطفى مدبولي.. فيديو

شاهد.. الفرنسي باتريس كارتيرون يوقع عقود تدريب الأهلي

لاعبو منتخب مصر يشتكون من هذا الامر قبل مواجهة أوروجواي

جماهير الفراعنة تشعل روسيا بالأغاني الوطنية.. فيديو

شاهد.. مدرجات من دون سقف باستاد مباراة مصر وأوروجواي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

بيع الألعاب النارية أون لاين .. نصائح لتجنب مخاطرها في العيد .. صور

إطلالة جذابة لـ أروى جودة في حفل إفطار EAGLE FILMS.. صور

كواليس إنشاء ديكور طايع..المقابر الفرعونية نفذت في 20 يوما..صور

نجوم الفن والسياسة والإعلام في عزاء والد علاء وعمرو الكحكي .. صور

فيديو

عبد الفتاح: استقبال السيسي للمنتخب رفع الروح المعنوية للاعبين.. فيديو
سارة التونسي لـ صدى البلد: خالد يوسف راهن عليّ في فيلم كارما.. فيديو
عمرو سعد لـ صدى البلد: أجسد شخصية مسلم ومسيحي في فيلم كارما.. فيديو
شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026
أحمد موسى يعرض جدول مباريات كأس العالم المذاعة على التليفزيون المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟