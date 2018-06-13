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أخبار البلد

وزيرة السياحة: 30 رحلة ذهبية للمشجعين بكأس العالم لزيارة مصر

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:38 م
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
محمد الاسكندرانى
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إننا نستثمر فرصة مشاركة المنتخب المصرى فى كأس العالم المنعقد فى روسيا واصفًا أنه الأهم على الساحة.

أعلنت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة عن إطلاق مسابقة تحفيزية المشجعين عبارة عن 30 رحلة ذهبية المقاصد السياحية المختلفة لمدة 7 أيام وذلك لمن يرفع عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات وصور تحفيزية عن سياحة مصر.

أشارت الوزيرة إلى أنها عملت بجهد وتركيز ورؤية واضحة مع مجموعة عمل قوية، مؤكدة أنه برغم تحديات العمل قد حققنا نجاحاً. 

لفتت إلى أن الأرقام السياحية أصبحت مبشرة وتأكيدًا على ذلك أطلقت مؤسسة جلوبال بيانها أن مصر أكثر بلدًا فى أفريقيا أمانًا.

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