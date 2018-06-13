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رياضة

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:49 م
تدريبات منتخب انجلترا
تدريبات منتخب انجلترا
يسري غازي
قام 400 من الأطفال المحليين فى روسيا بالترحيب الترحيب بلاعبي منتخب إنجلترا خلال المران الأول الذي جرى اليوم على ملعب استاد سبارتاك زلينوغورسك استعدادا لمواجهة تونس يوم الاثنين القادم في مستهل المشاركة فى نهائيات مونديال روسيا.

ويشارك المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت فى نهائيات المونديال فى إطار المجموعة السابعة برفقة منتخبات تونس وبلجيكا وبنما.

وقدمت مجموعة من الفتيات الروسيات يرتدين فساتين من السارافان فى إطار العرف والثقافة الروسية للترحيب بالضيوف خلال المناسبات الرسمية رغيفًا مستديرًا من كأس العالم .

في حين حصل قائد انجلترا هاري كين على وعاء شاي ذهبي من سيدة ترتدي الملابس التقليدية باعتباره موهبة كبيرة كجزء من الترحيب الاحتفالي قبل أن تبدأ التدريبات التى جرت وسط ترتيبات أمنية مكثفة.

يأتى التقليد الروسي فى تقديم الخبز والملح في إطار الثقافة المحلية للبلاد منذ القرن الخامس عشر حيث يعتقد السكان المحليون أنه إذا كان الأعداء يشاركون "الخبز والملح" مع بعضهم البعض فإنهم سيصبحون أصدقاء مقربين.
شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا
شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا
شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا
شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا
شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا
شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا
شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

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