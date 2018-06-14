ليندمان: لم أبتعد عن الأهلي منذ رحيلي.. وسعيد بعودتي مرة أخرى

أبدى الهولندي مايكل ليندمان، مخطط الأحمال الجديد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالناد الاهلي، سعادته بالعودة من جديد للعمل ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة.



وأضاف، قائلًا: “لم أشعر بالابتعاد عن الأهلي طوال العامين الماضيين، حيث تابعت كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق، من خلال التواصل مع اللاعبين، وأصدقائي داخل النادي، وجماهير النادي، وَرَصد جميع أخباره عبر الإنترنت.”



وأوضح أنه يتطلع لرحلة عمل ناجحة مع الأهلي، بحثًا عن مواصلة البطولات والإنجازات والأرقام القياسية. مشددًا على أنه حان وقت العمل والاجتهاد، من أجل الحفاظ على نجاحات الأهلي، وإسعاد جماهيره العظيمة.



ووجّه «ليندمان» الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على ثقتهم في قدراته. مؤكدًا أنه سيكون عند ثقة مسئولي النادي وجماهيره، وسيبذل قصارى جهده في تجربة العمل الثانية له مع الأهلي.