العقاري: وزارة الزراعة قامت بمجهودات كبيرة لطرح السلع بأسعار مخفضة

أكد محمد العقاري، نقيب الفلاحين خلال تعليقه، توفير وزارة الزراعة السلع الغذائية والكحك والبسكوت بأسعار مخفضة تصل إلى 50 جنيهًا للكيلو إننا نشكر وزارة الزراعة على مجهودها فى التوفير على البسطاء وقامت بتوفير ما يحتاجه المواطن من منتجات بأسعار مخفضة.
وأضاف "العقاري"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة الزراعة قد نافست التجار أصحاب المحلات الخاصة بعرضها السلع بأسعار مخفضة وهى خطوة ممتازة.
يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى، للتيسير على المواطنين استعدادًا لعيد الفطر المبارك، من خلال مضاعفة كميات السلع الغذائية بمنافذها من خلال طرح منتجاتها بأسعار مخفضة، وطرح كعك العيد والبسكويت، بسعر يصل إلى 50 جنيهًا للكيلو.