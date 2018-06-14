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فن

دياب يكشف أسماء 7 نجوم هنأوه على نجاح أيوب وضد مجهول

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:38 م
دياب
دياب
شروق إبراهيم
كشف الفنان دياب أن هناك عددا كبيرا من زملائه في الوسط الفني قدموا له التهنئة على نجاحه في مسلسل "ضد مجهول" و"أيوب" اللذين شارك بهما في سباق المارثون الرمضاني.

وقال دياب لـ"صدى البلد": "الكثير هنأونى على نجاحي منهم المخرج بيتر ميمي وأمير كرارة والمخرج أكرم فريد والمنتج ريمون مقار فضلا عن النجوم الذين شاركتهم في المسلسلات مثل غادة عبد الرازق وحنان مطاوع ومصطفى شعبان".

وأكد دياب أن السباق الرمضاني الدرامي قدم خلاله مسلسلات مهمة وذات ثقل وأن المنافسة كانت قوية لهذا العام.

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