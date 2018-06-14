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فن

ستيفانو غابانا يسخر من سيلينا جوميز ويلقبها بالقبيحة

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:18 ص
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
شروق إبراهيم
تعرض مصمم الايطالي العالمي ستيفانو غابانا لهجوم شديد عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بعدما قام بوصف النجمة العالمية سيلينا جوميز بالقبيحة في أحد تعليقاته.

والحكاية بدأت عندما قامت صفحة متخصصة في رصد احدث صيحات الموضة للفساتين، ونشرت صورة لعدد من إطلالات سيلينا باللون الاحمر على ان يقوم متابعي الصفحة بالاختيار بين أفضل إطلالة.

وكتب " غابانا" على الصورة تعليق باللغة الايطالية قائلا :" انها قبيحة" ليتعرض لهجوم من قبل جماهير النجمة الامريكية.

وجاءت التعليقات انه كيف تجرأ ان يسخر من فنانة وامراة وهو مصمم ازياء نسائي ومن اهم ادوراه تدعيم المرأة لتكون اقوى مهما كان لون بشرتها او جنسيتها.
ستيفانو غابانا يسخر من سيلينا جوميز ويلقبها بالقبيحة

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