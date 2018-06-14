شاهد.. رزان مغربي تشجع المنتخبات العربية

التفت العديد من الجماهير المصرية حول الفنانة رزان مغربى عقب وصولها لروسيا حيث ظهرت "مغربى" وهى تردد أغنية "موطنى" وسط حشد من المعجبين رافعين أعلام بلادهم العربية وبروح الحماس يرددون معًا كلمات الأغنية.





نشرت الفنانة رزان مغربى عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر فيديو لها أثناء لحظات التشجيع معلقة عليه: "‏كل التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة" .

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جدير بالذكر أن المنتخب المصرى سافر إلى روسيا منذ أيام قليلة وذلك لصعوده لكأس العالم لأول مرة منذ سنوات طويلة.



