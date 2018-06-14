شاهد.. خطط وزارة السياحة المصرية لكأس العالم

أكدت رانيا المشاط وزيرة السياحة فى لقاء لها على أهمية حدث كأس العالم باعتباره أكبر حدث عالمى تصل مشاهدتها إلى 3 مليارات مشاهد من جميع الجنسيات والقارات كما تعد الفرصة الحقيقية للترويج لأى شىء سواء كان منتجا أو سياحة .





وأعلنت المشاط عن قيام وزارة السياحة بخطة للتواجد بميادين مختلفة بأوروبا هدفها نقل صورة أن مصر متطورة تكنولوجيا عبر منصات رقمية كما تهدف إلى الترويج للتشجيع من خلال حملات "شجع كمصرى" و"الرحلة الذهبية" من خلال سفر 30 مشجعاً لمصر مع إقامة لمدة أسبوع مجانًا وذلك للجماهير الأكثر مشاركة بالهاشتاج الخاص بالحملة.





والجدير بالذكر أن المنتخب المصري سافر إلى روسيا منذ أيام قليلة وذلك لصعوده لكأس العالم لأول مرة منذ سنوات طويلة.



