نسر الصعيد الحلقة 28 .. محمد رمضان يقتل سيد رجب

شهدت الحلقة 28 من مسلسل نسر الصعيد العديد من الأحداث، أبرزها قتل زين " محمد رمضان " لهتلر "سيد رجب " بعد أن حاول الأخير قتله انتقامًا منه , لاعتقاده أنه السبب فى الحكم على نجله بالإعدام , وقد حفظ التحقيق مع " زين " بعد ان تأكدوا ان الحادث دفاع عن النفس.





وحدثت مواجهة بعد زين وزوجته الاولى فيروز " درة " بعد ان علمت انه تزوج عليها من نجله عمه ليلى " عائشة بن احمد " وأعطت له مهلة للتفكير بين البقاء مع الزوجة الثانية أو العودة لها .



