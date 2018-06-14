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فن

نسر الصعيد الحلقة 28 .. محمد رمضان يقتل سيد رجب

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:26 ص
صدى البلد
أحمد البهى
شهدت الحلقة 28 من مسلسل نسر الصعيد العديد من الأحداث، أبرزها قتل زين " محمد رمضان " لهتلر "سيد رجب " بعد أن حاول الأخير قتله انتقامًا منه , لاعتقاده أنه السبب فى الحكم على نجله بالإعدام , وقد حفظ التحقيق مع " زين " بعد ان تأكدوا ان الحادث دفاع عن النفس.

وحدثت مواجهة بعد زين وزوجته الاولى فيروز " درة " بعد ان علمت انه تزوج عليها من نجله عمه ليلى " عائشة بن احمد " وأعطت له مهلة للتفكير بين البقاء مع الزوجة الثانية أو العودة لها .

مسلسل "نسر الصعيد" يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان، كل من سيد رجب ووفاء عامر ودرة وعائشة بن أحمد وعايدة رياض ودينا ومحمد حاتم ومحمد عز وباسل الزارو، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

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