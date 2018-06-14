المستثمرين: "حملة مصر - اكتشف - استثمر" ستجذب الاستثمارات الأجنبية

قال على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن حملة "مصر – اكتشف -استثمر" التى أطلقتها مصر فكرة رائعة وسيكون لها دور فعال فى جذب استثمارات اجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل التحسن التى تشهده بيئة الاستثمار فى مصر.





وكانت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والسياحة قد أعلنتا أمس الأول توقيع حملة "مصر – اكتشف -استثمر" عقد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم .





وأضاف حمزة ،فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الحملة تؤكد على جهود الدولة لاصلاح المنظومة الاستثمارية فى مصر بداية من تسهيل الاجراءات وسرعة استخراج تراخيص المشروعات الاستثمارية مرورا بالتعديلات التشريعية واصدار قوانين جديدة فى مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72لسنة2017 ثم اطلاق الخريطة الصناعية لمحافظات الصعيد و تبعها الخريطة الاستثمارية لمصر كلها واخيرا الترويج للفرص الاستثمارية فى الداخل و الخارج .





وتابع: مصر اصبحت لديها منظومة استثمارية متكاملة و فرص هائلة ومتنوعة للاستثمار فى مشروعات عدة مثل المنطقة الاقتصادية للقناة السويس ،العاصمة الادارية ،مدنية العلميين الجديدة بالاضافة الى مشروع المثلث الذهبى باقليم الصعيد وغيرها من الفرص الموجوده فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.



