أبو عمر المصرى الحلقة 28 .. أحمد عز يفشل في اغتيال فتحى عبد الوهاب

شهدت الحلقة 28 من مسلسل "أبو عمر المصرى" العديد من الأحداث، حيث يواصل فخر "أحمد عز" رحلة انتقامه من بعض الذين قاموا بإيذائه ، وهو ما جعله يقوم بمحاولة قتل سمير العبد " فتحى عبد الوهاب"، الا أنه فشل , فى التصويب نحوه , وتقل الحارس الخاص به عن طريق الخطأ.





أما ناصر " محمد سلام " فقد توصل الى معلومات تفيد بان "فخر " وراء محاولات الاغتيال التى حدث فى الفترة الاخيرة لبعض الشخصيات .





يذكر أن مسلسل "أبو عمر المصري"، مأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين فشير، وتم دمجهما معًا، وتدور أحداثه حول شخصية "فخر"، الذى يتحول من محامٍ يدافع عن الفقراء إلى عضو فى تنظيم داعش الإرهابى.



