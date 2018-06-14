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أخبار العالم

اتفاق أمريكي ياباني كوري على نزع سلاح كوريا الشمالية النووي

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:22 ص
صدى البلد
تعهد وزراء خارجية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان اليوم الخميس بالعمل معا لضمان تخلي كوريا الشمالية عن برنامج التسلح النووي بعد القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيمها كيم جونج أون.

وعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو وكوريا الجنوبية كانج كيونج-هوا واليابان تارو كونو اجتماعات في سول على مدى يومين بعد أن وقع ترامب وكيم بيانا يتفقان فيه على العمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأكد بومبيو أن كوريا الشمالية التزمت بالتخلي عن ترسانتها النووية لكنه قال إنها لن تكون عملية يسيرة.

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