أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام السيسي يتصدر صحف القاهرة

استحوذ أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ساعات، على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الخميس/ التي أشارت إلي أن الرئيس سيترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة لتحديد المهام والتكليفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.



و تابعت الصحف، باهتمام، تنبيهات الرئيس السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بضرورة توفير الموارد اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، فيما نشرت الصحف استعدادات محافظات الجمهورية لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وعلى الصعيد العربي، اهتمت الصحف بعملية (النصر الذهبي) التي أطلقها الجيش اليمني لتحرير محافظة الحديدة ( علي الساحل الغربي للبلاد ) من الحوثيين، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تناولت الصحف مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي خرجت بإدانة اعتداءات إسرائيل في غزة.



وعن الأوضاع في العراق فواصلت الصحف متابعتها لآخر التطورات السياسية وتشكيل تحالف مفاجئ بين (سائرون) و(الفتح) والذي سيقصي حيدر العبادي رئيس الوزراء المنتهية ولايته عن المشهد السياسي العراقي، وفي ليبيا أبرزت الصحف استمرار غارات الجيش الوطني في مدينة سرت.



وفي يخص الأوضاع الدولية، تابعت الصحف استمرار أصداء قمة سنغافورة - التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جون أون - في المجتمع الدولي ، كما تناقلت الصحف التوتر الذي برز مؤخرا بين إيطاليا وفرنسا بسبب المهاجرين.



محليا، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنبأ تأدية حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس في وقت لاحق اليوم عقب انتهاء المشاورات حول التشكيل الوزاري الجديد، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي سيترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة لتحديد المهام والتكليفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.



ونقلت (الأهرام) عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" القول إن التغيرات الوزارية تضمنت حقائب الصحة والبيئة والزراعة والمالية والتجارة والصناعة، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في تعيين عدد من النواب للوزراء ليتراوح عدد النواب المعينين بين 13 و16 نائبا؛ الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بتكوين صف ثان من القيادات.



وأوردت الصحيفة أن رئيس الوزراء الجديد سيلقي بيانا بمجلس النواب عقب عيد الفطر ثم بيانا آخر بعد 20 يوما من حلفه اليمين الدستورية لإعلان برنامج حكومته الجديدة، لافتة إلى أن الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة برئاسة مدبولي سيكون عقب عيد الفطر مباشرة.



أما صحيفة (الأخبار)، فنسبت إلى مصادر القول إن الحكومة الجديدة لن يتم عرض تشكيلها الجديد على مجلس النواب، مشيرة إلى أن ذلك يتم فقط في حالة إقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري محدود، وأنه من المقرر أن يعرض رئيس الوزراء مدبولي برنامج حكومته على مجلس النواب ليحوز على ثقة المجلس.



في حين أفادت صحيفة (الجمهورية) أنه سيتم تعيين نواب من الشباب للوزراء لتفرغ الوزراء لرسم السياسيات ومتابعة تنفيذ المشروعات لكل وزارة.



و أبرزت صحف القاهرة تشديدات الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، على أهمية الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، مؤكدا ضرورة العمل في الوقت نفسه على توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف عن أعبائهم.



وأوضحت الصحف أن محافظ البنك المركزي استعرض - خلال الاجتماع - مجمل أداء الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك، مشيرًا إلى حرص البنك على إحداث تحولات جذرية في هيكل النمو الاقتصادي، من خلال تبني مجموعة من السياسات والإجراءات الحاسمة التي هدفت إلي ضمان استدامة برنامج الإصلاح الهيكلي، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف. كما أوضح طارق عامر أن هذه الإجراءات والسياسات ساهمت في تحفيز الاقتصاد وتحقيق ارتفاع غير مسبوق في مستوي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.



وفي شأن محلي آخر، تابعت الصحف استعدادات محافظات الجمهورية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذكرت صحيفة (الأخبار) أن المحافظات تشهد طوارئ واستعدادات ضخمة لاستقبال العيد، حيث كثفت مديريات التموين حملاتها على الأسواق لضبط أسعار السلع وتوفير الخبز واسطوانات البوتاجاز، كما جهزت المحافظات الساحلية الشواطئ لاستقبال الهاربين من حرارة الطقس.



ونقلت صحيفة (الأهرام) عن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي إعلانه حالة الطوارئ بمحطات الرفع في شبكات الري استعدادًا لإجازة العيد من أجل توفير المياه لمحطات مياه الشرب في المحافظات وخاصة في الساحل الشمالي، مضيفا أنه تم تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات تعمل من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة، وحسم أي شكاوى في حينها.



أما صحيفة (الجمهورية)، فأوردت أن وزارة الزراعة أعلنت حالة الطوارئ القصوى؛ للتيسير على المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها لاستقبال الزائرين وتشديد الرقابة على الأسواق وطرح منتجات بأسعار مخفضة في منافذها.



وفي السياق، أبرزت الصحف الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أمس مع عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن والقيادات الأمنية المعنية، لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.



وأفادت الصحف بأن الوزير ناقش الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين المواطنين خلال فترة الأعياد وأطر التنسيق بين مختلف القطاعات لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك ومرافق الدولة والمنشآت الهامة والحيوية وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل. وخطط تأمين وسائل النقل "لحماية أمن الوطن والمواطنين".



وفي سياق محلي آخر، اهتمت الصحف بقيام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية باعتماد التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت العائلة المصرية.



وذكرت الصحف أن من بين التشكيل الجديد كلًّا من: الدكتور محمود حمدى زقزوق، رئيس مركز الحوار بالأزهر عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي، غبطة البطريرك الأنبا إسحق إبراهيم، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، نيافة المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا.



وأضافت الصحف أن مجلس أمناء بيت العائلة المصرية يضم أيضا: المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، د. مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، د. مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية الأسبق وأستاذ القانون الدولي، المستشار محمد عبد السلام المستشار القانونى والتشريعى لشيخ الأزهر عضو مركز الحوار بالأزهر.



وواصلت الصحف متابعتها لإجراءات الدولة للضرب بيد من حديد للقضاء على الفساد والمفسدين، حيث أشارت إلي أن هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير محمد عرفان، تمكنت من توجيه 12 ضربة جديدة للفاسدين، من بينها ضبط مدير قطاع الرقابة بأحد البنوك لتقاضيه رشوة من صاحب شركة صرافة ليتغاضى عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية ، وإفشاء مواعيد التفتيش علي الشركة بمعرفة مراقبي البنك، كما ألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد البترولية المدعومة بالتعاون مع مسئولي تسجيل شحنات الوقود والأمن والنقل بشركة (‬التعاون)، مما سهل لأحد التجار الاستيلاء علي 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمه الدولة بـ 840 ألف جنيه شهريا مقابل حصولهم علي 600 ألف جنيه شهريا.



وفي الشأن العربي، اهتمت الصحف بما يدور على الأرض اليمنية من معارك يقودها الجيش الوطني وتحديدا في محافظة الحديدة الواقعة علي الساحل الغربي للبلاد ، حيث أطلقت قوات الجيش اليمين فجر أمس عملية (النصر الذهبي) لتحرير ميناء الحديدة من قبضة الحوثيين، في وقت أكدت فيه حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أنها تسعى لاستعادة الشرعية على "كامل التراب الوطني".

وأوردت صحيفة (الأهرام) نقلا عن مصادر عسكرية يمنية موالية للحكومة المعترف بها دوليًا، أن عشرات الحوثيين قتلوا وأصيبوا في قصف عنيف لمقاتلات وبوارج التحالف العربي في محافظة الحديدة غرب صنعاء، مشيرة إلى أن قوات الجيش، بمساندة قوات التحالف العربي، بدأت عملية تحرير مدينة وميناء الحديدة الاستراتيجي، وذلك بعد انتهاء المهلة التي قدمتها للحوثيين لتسليم الميناء والمدينة بشكل سلمي وقد نفذت قوات التحالف قصفا مركزا ومكثفا قرب ميناء المدينة.



وعن القضية الفلسطينية، نشرت الصحف ما دار في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت أمس للتصويت على مشروع قرار طرحته الدول العربية يدين اعتداءات إسرائيل على قطاع غزة مؤخرا، ونقلت صحيفة (الأخبار) تنديد الولايات المتحدة على لسان سفيرتها لدى المنظمة الدولية نيكي هيلي بالمشروع العربي ، مقترحة في المقابل إدانة حركة حماس.



وأفادت (الأخبار) أن السفيرة الأمريكية قالت، في رسالة بعثتها إلى سفراء مجلس الأمن الدولي، قبيل ساعات من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار، إن الولايات المتحدة قدمت تعديلا على مشروع القرار يدين حماس لإطلاقها صواريخ على إسرائيل "وتحريضها على العنف" على طول الحدود مع غزة.





وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يزور نيويورك حاليا، بحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشك،أمس، مجمل الاهتمامات والأولويات العربية في المنظمة الدولية، وعلى الأخص ما يتصل بموضوع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ضوء تحرك المجموعة العربية في نيويورك لاستصدار قرار حول هذا الأمر عن الجلسة الطارئة للجمعية العامة، وهو القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر أمس الأربعاء ، وذلك بتأييد 120 عضوا ومعارضة 8 وامتناع 45 عن التصويت.



وفي يتعلق بتطورات الأوضاع في العراق، أبرزت صحيفة (الأهرام) إعلان زعيمي القائمتين الانتخابيتين اللتين تصدرتا نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف (الفتح) الموالي لإيران هادى العامري، بصورة مفاجئة تحالفهما في ائتلاف حكومي لقيادة البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة، معتبرة أن هذا التحالف الذي خلط الأوراق السياسية في العراق من شأنه أن يقضى على آمال رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بالاستمرار في الحكم بعدما حلت قائمته الانتخابية فى المرتبة الثالثة.



وأوردت صحيفة (الأخبار) قرار مجلس القضاء العراقي الذي أمر خلالها باعتقال 20 شخصا متهمين بالتورط في تفجير بمدينة الصدر، وذلك بعد أسبوع من التفجير الذي أودي بحياة 18 شخصا وأسفر عن إصابة أكثر من 90 آخرين.



وفي ليبيا، تناقلت الصحف العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي في مدينة سرت، حيث شنت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي ثلاث غارات استهدفت إرهابيين هاربين من بنغازى ومرتزقة أجانب من أفريقيا جنوب مدينة سرت، ونقلت الصحف عن المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسمارى قوله إنه "بعد رصد ومتابعة لعصابات تنظيم القاعدة الإرهابية المكونة من الإرهابيين الهاربين من بنغازي ومرتزقة أجانب من إفريقيا وتحديد مواقعهم، قامت مقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي بشن 3 غارات أمس الأول على مواقعهم جنوب مدينة سرت وكانت الإصابات مباشرة وعادت طائراتنا إلى قواعدها سالمة".



و تابعت الصحف أصداء قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامي ونظيره الكوري الشمالي كيم جون أون، قبل يومين في سنغافورة، حيث أشارت صحيفة (الأهرام) إلى أنه بالرغم من الأصداء الإعلامية الهائلة للقمة، إلا أن نتائجها الملموسة، لا سيما بشأن مسألة نزع السلاح النووي الجوهرية، تبقى موضع شك، فقد نددت صحيفة (سانكي) اليابانية - المحافظة - بما وصفته بـ"استعراض من تليفزيون الواقع" وإعلان مشترك "بلا مضمون".



وعلى الصعيد الأوروبي، تناقلت الصحف أجواء التوتر في العلاقات بين فرنسا وإيطاليا، لاسيما بعدما استدعت وزارة الخارجية الإيطالية أمس السفير الفرنسي لدى روما عقب الانتقادات الحادة التي وجهتها باريس إزاء رفض الحكومة الإيطالية استقبال السفينة (أكواريوس) التي تحمل أكثر من ٦٠٠ مهاجر. ومن جانبها، أعلنت رئاسة الحكومة الإيطالية في بيان أن الحكومة ترفض "تلقى دروس منافقة" من بلد مثل فرنسا التي تفضل إشاحة النظر عن مشكلة الهجرة، على حد تعبير البيان.



وعن الشأن الرياضي، اهتمت صحف القاهرة بافتتاح عرس كرة القدم العالمي في وقت لاحق اليوم بملعب (لوجنيكي) في موسكو حيث انطلاق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم بين المنتخب الروسي صاحب الضيافة ومنتخب السعودية.

كما أبرزت الصحف توقيع مصر - لأول مرة في التاريخ - تعاقدا رسميا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتصبح داعما رسميا وإقليميا لبطولة كأس العالم روسيا 2018 عن إفريقيا والشرق الأوسط، لتبدأ مع التوقيع حملة (مصر - اكتشف واستثمر) (Egypt .. Experience &Invest) مع بدء فعاليات كأس العالم.