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أخبار البلد

راندا العدوي: كأس العالم فرصة لترويج سياحة مصر أمام 2 مليار مشجع

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:21 ص
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قالت الإعلامية والخبيرة السياحية، الدكتورة راندا العدوي، إن الحملة الترويجية المقرر إطلاقها ببطولة كأس العالم من قبل وزارتي السياحة والاستثمار؛ تحت عنوان "مصر – اكتشف واستثمر"، تعد من الحملات القوية التي استخدمت فيها أفكارًا ذكية خارج الصندوق.

وأكدت "راندا"، فى تصريح لـ«صدى البلد»، أن قرابة الـ 2 مليار مشجع سيشاهدون مباريات كأس العالم، وهو الرقم الذي تجمعه الشاشة والاستاد فى توقيتات محددة، وهنا تكمن الفرصة الحقيقية للترويج للمقصد السياحى المصرى؛ خاصة أن البنرات الدعائية ستبرز اسم مصر متوقعة زيادة التفاعلات عبر هاشتاج #this_is_egypt بمعدلات غير مسبوقة.

وأشادت الخبيرة السياحية، بتعاقد مصر كراعٍ إقليمي إفريقي رسمي لكأس العالم "فيفا 2018"، مؤكدة أنها النافذة الصحيحة لترويج سياحة مصر، بالإضافة إلى انتشار حقيقي عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مباشر وغير مباشر ناهيك عن الإعلانات التقليدية والمقرر بث فيلم ترويجي لمدة 30 ثانية عن المقصد المصري.

وشددت على ضرورة المتابعة وقياس ردود الفعل العالمية تجاه الحملة القوية المقرر إطلاقها فى روسيا وبعض الدول الأوروبية وتحليل نتائجها خاصة أنها ستكون أمام مرأى ومسمع العالم.

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