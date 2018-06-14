حرمان 1300 مشجع إنجليزي من حضور كأس العالم في روسيا

منعت السلطات البريطانية أكثر من 1200 مواطن بريطاني من السفر إلى روسيا ومشاهدة فعاليات كأس العالم التي تبدأ اليوم الخميس.





وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن السلطات منعت هولاء المشجعين لأن لديهم تاريخًا من العنف والفوضى داخل الملاعب الإنجليزية، وقد تم منعهم بعد سحب جوازات السفر منهم.





وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة "FBOA" المختصة بفرض الحظر على حضور مباريات كرة القدم والتابعة لوزارة الداخلية البريطانية، أمرت بحظر 1312 مشجعا وتسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة.





وأكدت أحدث الأرقام المنشورة قبل يوم واحد من المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018، وقبل 5 أيام من المباراة الأولى للمنتخب الإنجليزي أمام تونس، أن الشرطة في إنجلترا وويلز صادرت 1254 جواز سفر فقط.





وستحاول الشرطة تحديد مكان حاملي جوازات السفر المتبقين خلال البطولة وستحتفظ بما صادرته حتى نهاية البطولة في الـ 15 من يوليو القادم.



