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رياضة

ميدو يتوقع نتيجة مباراة افتتاح المونديال بين روسيا والسعودية

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:29 ص
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
محمد رشاد
توقع الكابتن أحمد حسام ميدو، المدرب السابق لفريق وادي دجلة، نتيجة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018، بين روسيا صاحبة الضيافة، والسعودية.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توقعاتي لمباراة اليوم، بأن السعودية ستتعادل مع روسيا، وستلعب مباراة كبيرة".

ويلعب المنتخب السعودي، أمام نظيره الروسي، في أول مباراة ببطولة كأس العالم 2018، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى للمونديال، والتي تضم أيضًا مصر وأوروجواي.
ميدو يتوقع نتيجة مباراة افتتاح المونديال بين روسيا والسعودية

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