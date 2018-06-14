ننشر مواعيد رحلات مصر للطيران إلى روسيا لنقل مشجعي المنتخب

بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي للمنتخب الوطني، في تيسير رحلات سفر وعودة لمشجعي المنتخب في كأس العالم بروسيا، على متن طائرات من طراز البوينج 737/800، وآير باص 330/200، وآير باص 321/200، وامبرير E170.



وأقلعت أولى الرحلات لنقل المشجعين إلى روسيا يوم الأحد الماضي، أثناء سفر بعثة المنتخب إلى مدينة جروزني بالشيشان.



ومن المقرر أن تقلع اليوم الخميس، 4 رحلات آخري للشركة من مبنى الركاب رقم 2، بداية من السادسة صباحا وحتى الثانية ظهر اليوم، لنقل 600 مشجع للإلحاق بمباراة المنتخب الوطني ومنتخب أوروجواي في أولى خطوات المنتخب في كأس العالم.



كما تقلع رحلة غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، وإقلاع 3 رحلات يوم 17 من الشهر الجاري، وسيتم تشغيل 8 رحلات يوم 18 من نفس الشهر، وإقلاع رحلة أخرى يوم 19 يونيو، بالإضافة إلى 4 رحلات يوم 20 من نفس الشهر، وإقلاع 4 رحلات آخرين يوم 21، وإقلاع رحلة يوم 22، وإقلاع 3 رحلات يوم السبت الموافق 23 يونيو، وأيضا إقلاع رحلة أخرى يوم 24، ويوم الإثنين الموافق 25 سيتم إقلاع رحلتين، وسيتم إقلاع 3 رحلات يوم الثلاثاء الموافق يوم 26 يونيو، وإقلاع رحلة يوم 27، وإقلاع رحلة أخرى يوم 28 من نفس الشهر.



جدير بالذكر، أن مصر للطيران أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال المشجعين، بالتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي وكافة الجهات المعنية بالمطار، لتسهيل إجراءات السفر لهم.