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فن

السهام المارقة الحلقة 28.. ذبح هاني عادل بأيدي داعش

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:38 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهدت الحلقة 28 من مسلسل "السهام المارقة" الذي يقوم ببطولته شريف سلامة تطورا جديدا في الأحداث حيث يتم ذبح هانى عادل على يد تنظيم داعش الإرهابي وذلك بعد ان قرر العودة من جديد الى ارض الخلافة من اجل انقاذ نجل عائشة بن أحمد الذى قبض عليه التنظيم بسبب احتفاظه ببعض الرسومات التي تعتبر نوعًا من الكفر.

بينما يحاول شريف سلامة ان ينقذ هاني عادل من الإعدام إلا أن هاني عادل يقرر التضحية بنفسه من أجل انقاذ الطفل، وهو الأمر الذي خلق حالة من الحزن الشديد فى مشهد مؤثر للغاية بين هاني عادل وعائشة بن أحمد وشريف سلامة ووليد فواز الذي قام بقطع رأسه.

يذكر ان مسلسل "السهام المارقة" يقوم ببطولته شريف سلامة وهانى عادل وشيرى عادل ووليد فواز وعائشة بن أحمد وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمود كامل.

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السهام المارقة الحلقة 28.. ذبح هاني عادل بأيدي داعش

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