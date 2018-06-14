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فن

كلبش 2 الحلقة 29 .. هيثم أحمد زكى يخطف روجينا.. فيديو

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:46 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل "كلبش 2" تطورا سريعا فى الاحداث حيث يقوم "عاكف ابو العز الجبلاوى"-هيثم احمد زكى بخطف "ليلى"- روجينا- بمساعدة "هنادى"- انجى خطاب والتى قابلت ليلى من أجل مساعدتها فى عمل خير لأسرة أحد معارفها وأخذتها فى منزل اختفاء عاكف.

بينما يقرر سليم الذهاب إلى عاكف - هيثم أحمد زكى من أجل إنقاذ ليلى ويجد صعوبة فى الكشف عن مكان عاكف من خلال تليفون ليلى لأنه يحتاج أمرا من النيابة.

يذكر ان مسلسل "كلبش 2" يقوم ببطولته احمد كرارة وهالة فاخر وهيثم احمد زكى وتاليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى.

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