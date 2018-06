خبير سياحي : حادث الطائرة الروسية جعلنا أكثر دول العالم أمانا

قال الدكتور محمد الصياد، وكيل وزارة السياحة عضو هيئة تنشيط السياحة السابق، إن حادث الطائرة الروسية الذتي سقطت في سيناء عام 2015 هو من جعل مصر تتصدر قائمة دول العالم الأكثر أمانا في قائمة التقرير السنوي لمجموعة "The Gallup Global Law and Order".



وأضاف «الصياد» في تصريح لـ«صدى البلد» أنه عقب سقوط هذه الطائرة طالبت السلطات الروسية بإجراءات أمان إضافية في المطارات المصرية، ومصر نفذت تلك المطالب بصورة احترافية ورفعت كفاءة الأمن والأمان في المطارات، وهو ما جلها تحتل المرتبة الـ16 بين 135 دولة.



وأوضح أن هذه الإجراءات رفعت تصنيف مصر في مستوى الأمن والأمان، وكانت في صالح مصر، لافتا إلى ضرورة الترويج لهذا التقرير العالمي الذي يعمل على تحسين صورة مصر عالميا.



وأشار إلى أن السائح بصفة عامة أول شيء يبحث عنه لاختيار وجهته السياحية هو الأمن والأمان في الدولة التي سيقع عليها اختياره.



وكانت مؤسسة "The Gallup Global Law and Order" العالمية صنفت جمهورية مصر العربية في الترتيب الـ 16 من أصل 135 دولة من حيث الأمن والأمان، متفوقة على الولايات المتحدة وبريطانيا، كما احتلت المرتبة الأولى إفريقيا.