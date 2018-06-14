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رياضة

مشاكسات نيمار ومارسيلو خلال تدريبات منتخب البرازيل

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:29 م
صدى البلد
خاض منتخب البرازيل مرانه اليوم، استعدادًا لمواجهة سويسرا الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء ، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجارى وحتى 15 يوليو المقبل.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم، منتخب البرازيل فى المجموعة الخامسة بجانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا .

ويسعى منتخب السيليساو لتحقيق مركز أفضل خلال هذه البطولة بعد ان خرج المونديال الماضي بهزيمة مذلة بسباعية توماس مولر وزملائه علي البرازيل .
مشاكسات نيمار ومارسيلو خلال تدريبات منتخب البرازيل
مشاكسات نيمار ومارسيلو خلال تدريبات منتخب البرازيل
مشاكسات نيمار ومارسيلو خلال تدريبات منتخب البرازيل
مشاكسات نيمار ومارسيلو خلال تدريبات منتخب البرازيل

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