مدرب أوروجواي: جاهزون لخطة كوبر الدفاعية.. ونحترم منتخب مصر

أكد أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أنه يعرف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر منذ زمن بعيد وهو من أفضل المدربين في الأرجنتين.. وقال إن كوبر يعتمد في خطته على التأمين الدفاعي، لكنه أيضا يلعب من أجل الفوز.



وأضاف تاباريز - خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أوروجواي أمام المنتخب المصري المقررة غدا في ملعب "إيكاترينبرج أرينا" - "أن خطة كوبر الدفاعية وضحت خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة"، مشددا على أن منتخب أوروجواي جاهز تماما من الناحية التكتيكية للتعامل مع خطط كوبر.



وأوضح أن محمد صلاح لاعب مميز ويعلم قدراته الفنية والمهارية الرائعة، مشيرا إلى أن فرص منتخب أوروجواي كبيرة في الفوز، ولكنه أعرب في الوقت ذاته عن احترامه الكبير لمنتخب الفراعنة.



وعن لويس سواريز مهاجم أوروجواي، أوضح تاباريز أنه أصبح أكثر نضجا من السابق وسيعول عليه كثيرا في المونديال.

من جهته، أكد دييجو جودين قائد منتخب أوروجواي أن محمد صلاح لاعب كبير، لكن منتخب "السيليستي" استعد منذ فترة كبيرة لمباريات المونديال، وعلى رأسها مباراة مصر.



وعن مباراة منتخب "الفراعنة"، قال جودين إن منتخب أوروجواي سيواجه منتخبا متكاملا وليس لاعبا مع كامل احترامه لمحمد صلاح، موضحا أنه من غير اللائق الحديث عن تعمد إيذاء صلاح داخل المستطيل الأخضر.. مشددا على أن منتخب بلاده يلعب كرة نظيفة.