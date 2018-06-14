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أخبار البلد

وزير التعليم العالى يكشف عن ملفاته بعد تجديد الثقة فيه

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:44 م
خالد عبد الغفار -
خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي
مجدى محمد و مى شاهين
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كلمة لأعضاء المجتمع الجامعى بمناسبة تجديد الثقة فيه كوزير للتعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا أن تجديد الثقة هو عهد جديد مع نائبين جدد وهما الدكتور عمرو عدلى، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمى.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أنه مهم أن يكون هناك قدر كبير من التنسيق بين النواب والوزير والقطاعات المختلفة بالوزارة، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع نائبيه وسيعقد سلسلة اجتماعات معهما خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه قضى وقتا كبيرا فى بعض الملفات التى فتحتها الوزارة خلال الفترة الماضية سواء فى التعليم الجامعى الحكومى أو الخاص أو الدولى أو التكنولوجى أو غيرها من المجالات المختلفة.

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك العديد من القضايا الاخرى مثل تطوير منظومة اختيار القيادات والإجازات الجامعية وغيرها من الملفات الهامة.

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