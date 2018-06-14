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الشحات العزازي: من السنة أن تكون ملابس العيد جديدة..فيديو

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:42 م
الشيخ الشحات العزازي
الشيخ الشحات العزازي
حازم عمرو
قال الشيخ الشحات العزازي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن الحبيب المصطفى كان معيارا للجمال فإذا لبس النبي أشياء كانت الصحابة تفعل مثله.

وأضاف "الشحات "، خلال حواره ببرنامج «فى حب الرسول» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه من السنة أن تكون ملابس العيد جديدة أول لبس له، فإن لم يكن فيكون نظيفًا .

وأشار إلى أن العلماء عندما كتب عن يوم العيد فى حياة الرسول كانوا يكتبون كل شئ حتى الاماكن التى كان يجلس فيها الرسول وحتى السيوف التي كان يحارب بها والخواتم التى كان يلبسها.

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