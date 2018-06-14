شاهد.. تحية عسكرية من مدرب روسيا للاعبه بعد هدفه ضد السعودية

حرص "ستانيسلاف تشيرتشيسوف" المدير الفني لمنتخب روسيا الأول لكرة القدم، على تقديم التحية العسكرية للاعب فريقه "ارتيم دزيوبا" صاحب القميص رقم 22، بعدما أحرز الهدف الثالث للدب الروسي في شباك منتخب السعودية.



وتقدم الدب الروسي على المنتخب السعودي بثلاثية نظيفة، في لقاء من طرف واحد حتى الآن، فيما تقام مباراة المنتخبين الآخرين بذات المجموعة بين مصر وأوروجواي غدا الجمعة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.



وشهدت العاصمة الروسية موسكو اليوم افتتاح كأس العالم 2018، بمشاركة 32 منتخبا.