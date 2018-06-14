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رياضة

كارتيرون يعقد أولى جلساته مع لاعبي الأهلي

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:56 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مطوله مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للاعبين المقرر له عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واستمرت جلسه كارتيرون بلاعبي الأهلي والجهاز الفني لمدة ساعه تقريبا ، حيث حرص المدير الفني الجديد على التعرف على جميع اللاعبين ثم تحدث عن حول أهداف المرحلة المقبلة ومتطلبات الجميع داخل الفريق.

كان النادي الأهلي، أعلن عن تولي الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

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