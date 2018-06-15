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اقتصاد

تقديم شريحة ائتمانية جديدة لليونان

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:02 ص
تقديم شريحة ائتمانية
تقديم شريحة ائتمانية جديدة لليونان
وافق الدائنون في منطقة اليورو اليوم على صرف شريحة ائتمانية جديدة قيمتها مليار يورو (1.16 مليار دولار) لليونان، وهي خطوة كان ينظر اليها على أنها شرط مسبق لمحادثات حول إجراءات جديدة لتخفيف ديون أثينا ستجرى الأسبوع القادم.

وأجاز صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو المعروف باسم آلية الاستقرار الأوروبية، دفع الشريحة الجديدة التي ستستخدم لتسوية متأخرات. وجاء هذا التحرك قبل أسبوع من اجتماع حاسم لوزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورج من المتوقع أن يقرر المستقبل المالي لليونان.

وقال كلاوس ريجلنج المدير التنفيذي لآلية الاستقرار الأوروبية "يسعدني أن أشير إلى أن الحكومة اليونانية حققت تقدما كافيا في تسوية متأخراتها المستحقة للقطاع الخاص".

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