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فن

شيرين رضا تقلد محمد رمضان على طريقتها الخاصة

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:14 م
صدى البلد
نبيل العدوي
على طريقتها الخاصة، أدت شيرين رضا أغنية محمد رمضان التي كانت لصالح إحدى شركات الاتصالات وتم بثها خلال شهر رمضان.

شيرين كشفت خلال اتصال هاتفي مع مروان يونس، عبر برنامجه "مروان جانا"، على راديو إينرجي تردد 92.1 عن انشغالها حاليًا بتصوير فيلم جديد سيطرح في دور العرض قريبًا.

وطلب مروان منها تقليد محمد رمضان في الإعلان على طريقتها الخاصة وسط اندهاش يونس من أدائها.

واختتمت اتصالها قائلة: "أتمني تقديم دور بائعة خضار"، وذلك ردًا على تعليق يونس انه يتمني أن يشاهدها في هذا الدور.

https://www.facebook.com/NRJEgypt/videos/2143553579260242/

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