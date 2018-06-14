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أخبار البلد

فاروق حسنى ونقيب الصحفيين في عزاء والدة تامر عبد المنعم

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:22 م
صدى البلد
محمد بدران
شهد عزاء زينب محمود فوزى، حرم الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم، ووالدة الفنان تامر عبد المنعم، والكاتب الصحفى أشرف عبد المنعم، المقام بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. حضور العديد من الفنانين والكتاب والقيادات الصحفية.

وحرص فاروق حسنى وزير الثقافة السابق، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، والإعلامية بسمة وهبة، والفنان محمد رياض، وأحمد باشا رئيس تحرير روز اليوسف، والفنان خالد سرحان، والسيناريست وحيد حامد، والفنان طارق الإبيارى، والإعلامى نشأت الديهى، على المشاركة في العزاء.

كانت زينب محمد فوزى، وافتها المنية الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض وشيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود من شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، ودفنها في مقابر العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر.

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