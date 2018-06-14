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رياضة

شوبير: منتخب مصر يخوض مباراة أوروجواي في أجواء صعبة جدا.. فيديو

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:30 م
الاعلامي أحمد شوبير
الاعلامي أحمد شوبير
عمرو ابوبكر
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن المنتخب المصري يخوض مباراته الأولى في مونديال روسيا أمام نظيره الأورجوياني، في أجواء صعبة جدا خصوصا بعد هزيمة منتخب السعودية بخماسية نظيفة من البلد المستضيف روسيا.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد، في برنامج مع شوبير، أن دفاع المنتخب السعودي في منتهى الضعف، ولم يستطع أن يكون رادعا للدب الروسي.

وتابع: هزيمة السعودية اليوم كانت صدمة للجماهير على مستوى العالم العربي، لكن على المنتخب السعودي أن يتمسك بالأمل في المباريات المقبلة.

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