نبيلة عبيد ومروان حامد في عزاء والدة تامر عبد المنعم

حرصت، النجمة نبيلة عبيد، والمخرج مروان حامد، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومصطفى هريدى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج محسن علم الدين، والفنان والمنتج عماد زيادة، والكاتبة الكبيرة آمال بكير، وممدوح موسى، على تقديم واجب العزاء في السيدة زينب محمود فوزى، حرم الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم، ووالدة الفنان تامر عبد المنعم، والكاتب الصحفى أشرف عبد المنعم، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



وكانت الراحلة قد وافتها المنية مساء الثلاثاء، بأحد مستشفيات القاهرة، عقب تدهور حالتها الصحية، وشيعت جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.