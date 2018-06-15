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رياضة

الإحباط يضرب جماهير السعودية بعد خماسية روسيا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:01 ص
مباراة روسيا والسعودية
مباراة روسيا والسعودية
أ ش أ
سادت حالة من الإحباط وسط الجماهير السعودية بعد النتيجة القاسية التي تلقاها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بخماسية نظيفة من منتخب روسيا في افتتاح مونديال 2018 في روسيا.

وأوضح موقع "سبق" السعودي، مساء الخميس، أن الجماهير استغربت ظهور لاعبي المنتخب بهذا المستوى المحبط في افتتاحية كأس العالم، خاصة أن هيئة الرياضة وفرت كافة الإمكانات المالية والمعنوية لهم من إعداد ومعسكرات ورواتب ومكافآت.

وأشار الموقع إلى أن الجماهير السعودية ترى أن الخسارة بخماسية دون مقابل كانت موجعة، وأن على المدير الفني للأخضر "بيتزي" مراجعة الأخطاء قبل المواجهتين المقبلتين أمام أوروجواي ومصر.

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