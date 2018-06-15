أنغام تغادر القاهرة لإحياء حفلها الأول في السعودية

غادرت القاهرة، المطربة أنغام متجهة إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل العيد بمدينة الرياض بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات.



وتنتظر أنغام، جمهورا كبيرا من محبيها، وأعلن منظمو الحفل أن الحفل للنساء فقط، وسافرت أنغام بصحبة القائمة بإدارة أعمالها راندا رياض.



وطرحت أنغام مؤخرا بشهر رمضان الكريم أغنية 100 صوره لتتر مسلسل ممنوع الأقتراب أو التصوير، وأغنيه البيت الكبير لإحدى مؤسسات الزكاة، وأغنية 30 يوم فرح بمناسبة شهر رمضان الكريم.



تغنى أنغام بالحفل: "سيدى وصالك قول حاضر يوجعونك راح تذكرنى اتجاه واحد حته ناقصه اكتب لك تعهد بعتلى نظره طول ما انت بعيد مجبش سيرتى"، ومن المعروف أن أنغام لها قاعدة جماهيرية كبيرة من المحيط إلى الخليج، وواصل جمهور أنغام على مواقع وصفحات التواصل الإجتماعى كتابة هاشتاج العيد بالسعودية أنغام فى الرياض.