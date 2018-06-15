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محافظات

محافظ الفيوم يشهد ختام الدورة الرمضانية بإبشواي.. صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:37 ص
حافظ الفيوم يشهد
حافظ الفيوم يشهد ختام الدورة الرمضانية
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، ختام منافسات الدورة الرمضانية فى خماسى كرة القدم، التي أقيمت بمركز شباب إبشواي، وذلك بحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة إبشواي والدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية وعلاء العمدة عضو مجلس النواب عن ابشواي وجمع غفير من عشاق الرياضة.

شارك فى الدورة 40 فريقًا ووصل إلى المباراة النهائية فريقا شباب المحطة والجمعية الخيرية بإبشواي، حيث نجح فريق شباب المحطة فى الفوز بالمباراة بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكلا الفريقين ليحصل على كأس الدورة. وعقب المباراة ، قام محافظ الفيوم بتكريم الفرق الثلاثة الأولى ومنحهم الكؤوس والميداليات ومبالغ مالية. كما تفقد المحافظ على هامش المباراة معرضا فنيا من ابداع ابناء ابشواي. 

وأكد على أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التى تقدمها مراكز الشباب لأنها تُسهم فى بناء أجسام وعقول الشباب واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابى يعود بالخير على المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة رعاية النشء الصغير واكتشاف المهارات الإبداعية لديهم.
محافظ الفيوم يشهد ختام الدورة الرمضانية بإبشواي.. صور
محافظ الفيوم يشهد ختام الدورة الرمضانية بإبشواي.. صور
محافظ الفيوم يشهد ختام الدورة الرمضانية بإبشواي.. صور
محافظ الفيوم يشهد ختام الدورة الرمضانية بإبشواي.. صور

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