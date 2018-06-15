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رياضة

شاهد.. منتخب بنما يشارك فى المونديال لأول مرة في تاريخه

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:36 ص
منتخب بنما
منتخب بنما
يسرى غازى
نجح منتخب بنما فى تسجيل حضوره لأول مرة فى نهائيات المونديال وترشح ثالثا فى مجموعته خلال تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي بعدما قدم مردودا قويا واحدث مفاجأة خلال مشوار التصفيات بنجاحه فى إقصاء أمريكا عن بلوغ مونديال روسيا.

ويستهل منتخب بنما لقاءاته فى مونديال روسيا بمواجهة منتخب بلجيكا يوم الإثنين المقبل، فى إطار المجموعة السابعة التى ضمت أيضا منتخبي إنجلترا وتونس.

ضم منتخب بنما بين صفوفه لاعبين مميزين أبرزهم جابريال جومار وفيليبي بالزى وخوسيه لويس نجحوا فى صنع الفارق خلال مشوار تصفيات كأس العالم.

وخاض منتخب بنما سبعة مباريات ودية استعدادا للمونديال ومواجهة بلجيكا فى ضربة البداية لمشواره بكأس العالم وخسر أمام إيران بهدفين مقابل هدف والدانمارك بهدف نظيف وسويسرا بسداسية نظيفة والنرويج بهدف دون رد وتعادل مع ويلز بهدف لكل منهما وتعادل مع ايرلندا الشمالية سلبيا وفاز فى مباراة وحيدة أمام توباغو بهدف نظيف.

واختار مدرب بنما قائمة من ٢٣ لاعبا هم.. فى حراسة المرمى الثلاثى جيمى بينديو والبكس رودريجيز وجوزيه كالديرون وفى خط الدفاع رومان توريس وادفو ماتشادو واريك دايفيد ولويس أوفالة وفيليبي باولى وميتشيل موربلو وهارولد كومينجر وفيديل اسكوبار وفى خط الوسط جابريال جونيور والبيرتو كوينتيرو واليابان غودوى وجوزيه لويس رودريجيز وادجار باريسنار وارماندو كوبر وفالنتين بيمينتى وفى خط الهجوم بلاس بيريز وجابريل توريس وإسماعيل دياز وتبديل تروية ولويس تيادا.

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