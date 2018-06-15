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أخبار العالم

شاهد.. نجاح سعودي صيني مشترك لاستكشاف القمر

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:53 ص
القمر
القمر
أحمد محرم
أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حققت نجاحًا جديدًا على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي بالتقاط صور فضائية للقمر، باستخدام الأنظمة السعودية لاستكشاف ومسح سطح القمر، في إطار الرحلة العلمية المشتركة مع جمهورية الصين الشعبية ممثلة في وكالة الفضاء الصينية، التي أطلقت ضمن المهمة الفضائية الصينية (تشانج إي 4) من مدينة شيتشانج في 20 مايو الماضي، للوصول إلى القمر.

وبحسب الوكالة، تأتي هذه المشاركة تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة والصين خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الصين في 16 مارس 2017، وتنفيذًا لاستراتيجية البحث والتطوير والابتكار للمدينة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة 2030.

وشملت البعثة الفضائية إطلاق ثلاثة أقمار صناعية في مدار حول القمر وإجراء عدد من الاختبارات والبحوث العلمية، وتمثلت مهمتها في وضع أحد الأقمار الصناعية في مدار وراء القمر على نقطة لاجرانج2 ( Lagrange point L2 )، لتكوين شبكة اتصال مع الأرض، إذ أن الجانب المظلم للقمر لا يواجه الأرض مما يصعب الاتصال معه إلا بوجود نقطة اتصال ممثلة بالقمر الصناعي.

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